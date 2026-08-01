Informations pratiques

Conliège

Marché de producteurs

Conliège Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-10-17

Marché de printemps avec fête

– Plants légumes, fleurs aromatiques et médicinales

– Producteurs légumes, miel, fromage, viande, escargots, truite…

– Jeux pour enfants

– Pizzas et pâtisseries .

Conliège 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 22 82 mairie@revigny.fr

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Conliège a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION