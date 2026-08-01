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AGENDA · Conliège

Marché de producteurs Conliège

samedi 8 août 2026 · Conliège

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
39570 Conliège
Département
Jura
Tarif

Conliège

Marché de producteurs

Conliège Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-10-17

Marché de printemps avec fête
– Plants légumes, fleurs aromatiques et médicinales
– Producteurs légumes, miel, fromage, viande, escargots, truite…
– Jeux pour enfants
– Pizzas et pâtisseries   .

Conliège 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 22 82  mairie@revigny.fr

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Conliège a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION