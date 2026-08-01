Marché de producteurs Conliège
samedi 8 août 2026 · Conliège
Informations pratiques
Conliège
Marché de producteurs
Conliège Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-10-17
Marché de printemps avec fête
– Plants légumes, fleurs aromatiques et médicinales
– Producteurs légumes, miel, fromage, viande, escargots, truite…
– Jeux pour enfants
– Pizzas et pâtisseries .
Conliège 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 22 82 mairie@revigny.fr
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Conliège a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION