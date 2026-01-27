MARCHÉ DE PRODUCTEURS Corcoué-sur-Logne
MARCHÉ DE PRODUCTEURS Corcoué-sur-Logne mercredi 18 février 2026.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-02-18 19:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Marché de producteurs locaux à Corcoué-sur-Logne
Un mercredi par mois!
Producteurs: pains, bière, miel, épicerie vrac, crêpes, charcuterie, poulet, poisson, tisane, savon, .
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchecorcoue@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local farmers’ market in Corcoué-sur-Logne
L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Sud Retz Atlantique