Marché de producteurs, créateurs et artisans locaux à Binges Derrière l’école Binges

Marché de producteurs, créateurs et artisans locaux à Binges Samedi 20 septembre, 09h00 Derrière l’école Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au marché de producteurs, de créateurs et d’artisans locaux organisé samedi 20 septembre, derrière l’école de Binges. Au programme : de nombreuses animations surprise, des dégustations et ventes de produits locaux et des stands pour se restaurer sur place.

Derrière l’école Chemin des Longs Journaux, 21270 Binges Binges 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Mairie de Binges