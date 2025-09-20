Marché de producteurs, créateurs et artisans locaux à Binges Derrière l’école Binges
Marché de producteurs, créateurs et artisans locaux à Binges Derrière l’école Binges samedi 20 septembre 2025.
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer au marché de producteurs, de créateurs et d’artisans locaux organisé samedi 20 septembre, derrière l’école de Binges. Au programme : de nombreuses animations surprise, des dégustations et ventes de produits locaux et des stands pour se restaurer sur place.
Derrière l’école Chemin des Longs Journaux, 21270 Binges Binges 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
© Mairie de Binges