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Marché de producteurs & créateurs Labastide-Monréjeau

Marché de producteurs & créateurs Labastide-Monréjeau

Marché de producteurs & créateurs Labastide-Monréjeau vendredi 4 septembre 2026.

Ville : 64170 Labastide-Monréjeau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Labastide-Monréjeau

Marché de producteurs & créateurs

Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 23:30:00

Date(s) :
2026-09-04

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Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11  mairie@labastide-monrejeau.fr

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English : Marché de producteurs & créateurs

L’événement Marché de producteurs & créateurs Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn