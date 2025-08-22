Marché de producteurs de Bonnebosq Bonnebosq

Marché de producteurs de Bonnebosq Bonnebosq vendredi 22 août 2025.

Marché de producteurs de Bonnebosq

Place du Presbytère Bonnebosq Calvados

Début : 2025-08-22 15:00:00

fin : 2025-08-22 18:00:00

2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

Produits locaux

Goûtez aux produits locaux grâce au tout nouveau marché des producteurs du village.

Fruits et légumes frais et de saison, œufs, volailles, poisson, crèmerie, miel, produits cidricoles, teurgoule.

Que des bonnes choses au goût de Nomandie. .

Place du Presbytère Bonnebosq 14340 Calvados Normandie

English : Marché de producteurs de Bonnebosq

Local products

German : Marché de producteurs de Bonnebosq

Lokale Produkte

Italiano :

Prodotti locali

Espanol :

Productos locales

L'événement Marché de producteurs de Bonnebosq Bonnebosq a été mis à jour le 2025-08-15