Marché de producteurs de la MFR – MFR Castelmoron-sur-Lot, 23 mai 2025 18:30, Castelmoron-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Marché de producteurs de la MFR MFR 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-23 18:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Les élèves de la MFR vous invitent à leur marché de producteurs !

Produits locaux, animations pour petits et grands (spectacle, châteaux gonflables, stand de coiffure…), tombola et exposition réalisée par les élèves. Un moment convivial et festif à ne pas manquer !

MFR 14 Chemin de Ronde

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 43 97

English :

MFR students invite you to their farmers’ market!

Local products, entertainment for young and old (show, bouncy castles, hairdressing stand, etc.), tombola and exhibition created by the students. A convivial and festive event not to be missed!

German : Marché de producteurs de la MFR

Die Schüler der MFR laden Sie zu ihrem Bauernmarkt ein!

Lokale Produkte, Animationen für Groß und Klein (Show, Hüpfburgen, Friseurstand?), Tombola und eine von den Schülern gestaltete Ausstellung. Ein geselliger und festlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Gli studenti del MFR vi invitano al loro mercato contadino!

Ci saranno prodotti locali, intrattenimento per grandi e piccini (spettacoli, castelli gonfiabili, bancarelle di parrucchieri, ecc.), una tombola e una mostra allestita dagli studenti. Un evento amichevole e festoso da non perdere!

Espanol :

Los estudiantes de MFR te invitan a su mercado agrícola

Habrá productos locales, animaciones para grandes y pequeños (espectáculos, castillos hinchables, puestos de peluquería, etc.), una tómbola y una exposición a cargo de los estudiantes. Una cita festiva y acogedora que no se puede perder

L’événement Marché de producteurs de la MFR Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Lot-et-Tolzac