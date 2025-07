Marché de producteurs de Pays Place de la Técouère Amou

Place de la Técouère Place Charles de Gaulle Amou Landes

2025-07-30

2025-07-30

2025-07-30

Les Marchés de producteurs de Pays, ce sont de délicieux produits issus d'exploitations agricoles proches, des produits de saison de qualité mais aussi un contact privilégié avec vos producteurs ! Rendez-vous le mercredi 30 juillet, Place de la Técouère à Amou pour une soirée gourmande à partir de 18h. Animation musicale toute la soirée.

Marché de producteurs de Pays

Les Marchés de producteurs de Pays are delicious products from local farms, quality seasonal produce and privileged contact with your producers! See you on Wednesday July 30, Place de la Técouère, Amou.

Marché de producteurs de Pays

Die Märkte der Landwirte stehen für köstliche Produkte aus nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieben, saisonale Qualitätsprodukte, aber auch für einen besonderen Kontakt mit Ihren Erzeugern! Treffpunkt: Mittwoch, 30. Juli, Place de la Técouère in Amou.

Italiano :

I Marchés de producteurs de Pays (mercati dei produttori locali) offrono deliziosi prodotti delle aziende agricole locali, prodotti stagionali di qualità e la possibilità di incontrare i vostri produttori! Ci vediamo mercoledì 30 luglio, Place de la Técouère, Amou.

Marché de producteurs de Pays

Los Marchés de producteurs de Pays (mercados de productores locales) ofrecen deliciosos productos de las granjas locales, productos de temporada de calidad y la oportunidad de conocer a sus productores Nos vemos el miércoles 30 de julio, Place de la Técouère, Amou.

