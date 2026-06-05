Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary
Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Mary
Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary
le bourg Saint-Mary Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Organisé par la chambre d’agriculture de la Charente en partenariat avec la commune
A partir de 18h
Spectacle de feu la fille de l’alchimiste à 22h30
.
le bourg Saint-Mary 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49 contact@pensez-local16.fr
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English :
Organized by the Charente Chamber of Agriculture in partnership with the commune
Starting at 6pm
Fire show: the alchemist’s daughter at 10:30pm
L’événement Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine