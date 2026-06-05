Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary

Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 16260 Saint-Mary

Département : Charente

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Mary

Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary

le bourg Saint-Mary Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Organisé par la chambre d’agriculture de la Charente en partenariat avec la commune
A partir de 18h
Spectacle de feu la fille de l’alchimiste à 22h30
  .

le bourg Saint-Mary 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49  contact@pensez-local16.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Charente Chamber of Agriculture in partnership with the commune
Starting at 6pm
Fire show: the alchemist’s daughter at 10:30pm

L’événement Marché de Producteurs de Pays et spectacle de feu l’alchimiste Saint-Mary Saint-Mary a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine