Marché de producteurs de pays – Orthevielle 24 juillet 2025 18:00

Landes

Marché de producteurs de pays Fronton place Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Des producteurs locaux présentent les produits de leur exploitation à la vente et sous forme d’assiettes à composer soi-même et à déguster sur place en plein air.

Buvette et animation musicale avec le groupe « Les éphémères »

Fronton place Montgaillard

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 05 90 mairie@orthevielle.fr

English : Marché de producteurs de pays

Local producers present the products of their farms for sale and in the form of plates to compose yourself and enjoy on the spot in the open air.

Refreshment bar and musical entertainment with the group « Les éphémères »

German : Marché de producteurs de pays

Lokale Produzenten präsentieren die Produkte ihrer Betriebe zum Verkauf und in Form von Tellern, die Sie selbst zusammenstellen und vor Ort im Freien verzehren können.

Getränkeausschank und musikalische Unterhaltung mit der Gruppe « Les éphémères »

Italiano :

I produttori locali presentano i prodotti delle loro aziende agricole in vendita e sotto forma di piatti autoprodotti da gustare all’aria aperta.

Bar per il ristoro e intrattenimento musicale con il gruppo « Les éphémères »

Espanol : Marché de producteurs de pays

Los productores locales presentan productos de sus granjas para la venta y en forma de platos de creación propia para degustar al aire libre.

Bar de refrescos y animación musical con el grupo « Les éphémères »

