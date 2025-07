Marché de Producteurs de Pays Roquefort Sur le Placié Charles de Gaulle Roquefort

Marché de Producteurs de Pays Roquefort Sur le Placié Charles de Gaulle Roquefort mercredi 9 juillet 2025.

Marché de Producteurs de Pays Roquefort

Sur le Placié Charles de Gaulle Dans le village Roquefort Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-09 19:00:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

2025-07-09 2025-08-06

La soirée sera animée. Vous pourrez vous restaurer sur place avec les produits proposés par les producteurs locaux.

Sur le Placié Charles de Gaulle Dans le village Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 20 98 commune@roquefort47.fr

English : Marché de Producteurs de Pays Roquefort

The evening will be lively. You’ll be able to dine on products from local producers.

German : Marché de Producteurs de Pays Roquefort

Der Abend wird musikalisch umrahmt. Sie können sich vor Ort mit den von den lokalen Produzenten angebotenen Produkten verpflegen.

Italiano :

La serata sarà vivace. Sarà possibile mangiare in loco con prodotti di produttori locali.

Espanol : Marché de Producteurs de Pays Roquefort

La velada será animada. Podrá comer in situ con productos de productores locales.

