Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre

Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre mercredi 6 août 2025.

Marché de Producteurs de pays

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-06 16:00:00

fin : 2025-08-06 21:00:00

2025-08-06

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du marché et découvrir leurs délicieux produits !

Vous découvrirez également l’univers équin de l’élevage Ar Sav Heol rencontre avec les chevaux, cosmétiques au lait de jument, et spectacle équestre ! Restauration sur place. .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 92 11 63

