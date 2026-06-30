Informations pratiques

Saint-Fiacre

Marché de Producteurs de pays

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du marché et découvrir leurs délicieux produits !

Vous découvrirez également l’univers équin de l’élevage Ar Sav Heol rencontre avec les chevaux, cosmétiques au lait de jument, et spectacle équestre ! Restauration sur place. .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 92 11 63

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English :

L’événement Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor