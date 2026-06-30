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AGENDA · Saint-Fiacre

Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre

mercredi 5 août 2026 · Saint-Fiacre

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
22720 Saint-Fiacre
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Fiacre

Marché de Producteurs de pays

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du marché et découvrir leurs délicieux produits !
Vous découvrirez également l’univers équin de l’élevage Ar Sav Heol rencontre avec les chevaux, cosmétiques au lait de jument, et spectacle équestre ! Restauration sur place.   .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 92 11 63 

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English :

L’événement Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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