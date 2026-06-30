Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre
mercredi 5 août 2026 · Saint-Fiacre
Informations pratiques
Saint-Fiacre
Marché de Producteurs de pays
Saint-Fiacre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du marché et découvrir leurs délicieux produits !
Vous découvrirez également l’univers équin de l’élevage Ar Sav Heol rencontre avec les chevaux, cosmétiques au lait de jument, et spectacle équestre ! Restauration sur place. .
Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 92 11 63
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English :
L’événement Marché de Producteurs de pays Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Falaises d’Armor