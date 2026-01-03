marché de producteurs de proximité

Saint Julien de Civry Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-06

fin : 2026-12-04

2026-03-06

Marché nocturne de producteurs de proximité et de préférence Bio.

Tous les premiers vendredi de chaque mois de 17h00 à 20h00

Le marché est agrémenté d’une buvette et d’un petites restauration

à partir d’avril nous vous offrons un concert .

Saint Julien de Civry Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 73 04 com@lemartsiduvendredi.fr

