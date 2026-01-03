marché de producteurs de proximité Saint-Julien-de-Civry
marché de producteurs de proximité Saint-Julien-de-Civry vendredi 6 mars 2026.
marché de producteurs de proximité
Saint Julien de Civry Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-03-06
Marché nocturne de producteurs de proximité et de préférence Bio.
Tous les premiers vendredi de chaque mois de 17h00 à 20h00
Le marché est agrémenté d’une buvette et d’un petites restauration
à partir d’avril nous vous offrons un concert .
Saint Julien de Civry Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 73 04 com@lemartsiduvendredi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : marché de producteurs de proximité
L’événement marché de producteurs de proximité Saint-Julien-de-Civry a été mis à jour le 2025-08-19 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III