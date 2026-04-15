Saint-Méard-de-Drône

Marché de Producteurs de Saint-Méard de Drône

Place de l’Église Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11

Petit marché de producteurs ayant lieu tous les deuxièmes dimanche de chaque mois sur la place de l’église à Saint-Méard de Dronne.

Petit marché de producteurs ayant lieu tous les deuxièmes dimanche de chaque mois sur la place de l’église à Saint-Méard de Dronne. .

Place de l’Église Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 34 69

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English : Marché de Producteurs de Saint-Méard de Drône

Small farmers’ market held every second Sunday of the month on the church square in Saint-Méard de Dronne.

L’événement Marché de Producteurs de Saint-Méard de Drône Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-04-15 par Val de Dronne