Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche
Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche samedi 20 décembre 2025.
Marché de producteurs de Saint-Yrieix
Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Tous les samedis matin vos producteurs vous attendent rue du marché. Vous y trouverez à coup sûr de quoi remplir votre panier ! .
Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
English : Marché de producteurs de Saint-Yrieix
German : Marché de producteurs de Saint-Yrieix
Italiano :
Espanol : Marché de producteurs de Saint-Yrieix
L’événement Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pays de Saint-Yrieix