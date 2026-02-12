Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche

Marché de producteurs de Saint-Yrieix

Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tous les samedis matin vos producteurs vous attendent rue du marché. Vous y trouverez à coup sûr de quoi remplir votre panier ! .

Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88

English : Marché de producteurs de Saint-Yrieix

