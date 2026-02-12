Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche
Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche samedi 14 mars 2026.
Marché de producteurs de Saint-Yrieix
Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Tous les samedis matin vos producteurs vous attendent rue du marché. Vous y trouverez à coup sûr de quoi remplir votre panier ! .
Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de producteurs de Saint-Yrieix
L’événement Marché de producteurs de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Pays de Saint-Yrieix