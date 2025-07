Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien

Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien dimanche 27 juillet 2025.

Marché de producteurs du Giennois

Place de l’ Église Poilly-lez-Gien Loiret

Début : 2025-07-27 09:00:00

fin : 2025-07-27 12:00:00

2025-07-27 2025-08-24 2025-09-28 2025-10-26

Tous les 4ème dimanches du mois d’avril à octobre le matin

Retrouvez un marché local avec des producteurs locaux et du terroir :

Fruits et légumes, viande, fromage, poisson…

Les commerçants seront ravis de vous présenter leurs produits et production de qualité. .

Place de l’ Église Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00 biquette-vallee.loiseau@live.fr

English :

Every 4th Sunday morning from April to October

German :

Jeden 4. Sonntag im Monat von April bis Oktober vormittags

Italiano :

Ogni quarta domenica del mese, da aprile a ottobre, al mattino

Espanol :

Cada cuarto domingo de mes, de abril a octubre, por la mañana

