Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien
dimanche 27 septembre 2026 · Poilly-lez-Gien
Informations pratiques
Poilly-lez-Gien
Marché de producteurs du Giennois
Place de l’ Église Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-25
Tous les 4ème dimanches du mois d’avril à octobre le matin
Retrouvez un marché local avec des producteurs locaux et du terroir
Fruits et légumes, viande, fromage, poisson…
Les commerçants seront ravis de vous présenter leurs produits et production de qualité. .
Place de l’ Église Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00 biquette-vallee.loiseau@live.fr
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English :
Every 4th Sunday morning from April to October
L’événement Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GIEN
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