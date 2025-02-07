Marché de producteurs du Percy Le Percy

Marché de producteurs du Percy Le Percy vendredi 7 février 2025.

Marché de producteurs du Percy

Le Café de la Page Le Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-02-07 17:30:00

fin : 2025-06-03 19:30:00

Date(s) :

2025-02-07 2025-06-17 2025-09-30

Eté comme hiver, une vraie institution du mardi soir trièvois!

Marché de producteurs et artisans locaux, dans un cadre convivial et festif.

Le Café de la Page propose des pizzas et petits plats à partager.

.

Le Café de la Page Le Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 56 55 22 69 lecafedelapage@gmail.com

English :

Summer and winter alike, it’s a real institution on Trièvois Tuesday evenings!

Local producers’ and craftsmen’s market, in a friendly, festive setting.

Café de la Page serves pizzas and small dishes to share.

German :

Im Sommer wie im Winter eine feste Institution am Dienstagabend in Triest!

Ein Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern in einem geselligen und festlichen Rahmen.

Das Café de la Page bietet Pizzas und kleine Gerichte zum Teilen an.

Italiano :

Sia d’estate che d’inverno, il martedì sera è una vera e propria istituzione nel quartiere di Trièvois!

Un mercato di produttori e artigiani locali, in un ambiente amichevole e festoso.

Il Café de la Page serve pizze e piccoli piatti da condividere.

Espanol :

Tanto en verano como en invierno, es toda una institución los martes por la noche en el barrio de Trièvois

Un mercado de productores y artesanos locales, en un ambiente acogedor y festivo.

El Café de la Page sirve pizzas y pequeños platos para compartir.

L’événement Marché de producteurs du Percy Le Percy a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme du Trièves