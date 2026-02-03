Marché de producteurs Écuras
Marché de producteurs Écuras samedi 18 avril 2026.
Marché de producteurs
Chatain Besson Écuras Charente
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
2026-04-18
Marché de producteurs organisé par l’épicerie associative la coop’in en bourg d’Ecuras.
Chatain Besson Écuras 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine coopinenbourg@gmail.com
English :
Farmers’ market organized by the coop’in en bourg grocery store in Ecuras.
