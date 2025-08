Marché de producteurs en musique Guern

Marché de producteurs en musique Guern mardi 19 août 2025.

Marché de producteurs en musique

Place de l’Église Guern Morbihan

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19 21:00:00

2025-08-19

Jean-Luc Thomas et Gabriel Faure pour des airs traditionnels populaires, compositions, variations et improvisations, avec complicité et humour. La beauté de la musique, la respiration, la capacité à raconter des histoires, la liberté, la fantaisie, l’esprit de fête sont là, tout au service de la danse !

Vous y trouverez des produits alimentaires, non-alimentaires, et une restauration sur place. La buvette est tenue par les Loutres de la Sarre. .

Place de l’Église Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 70 08

