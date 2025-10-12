Marché de producteurs et artisans Ladon

Marché de producteurs et artisans Ladon dimanche 12 octobre 2025.

Marché de producteurs et artisans

Place de la halle Ladon Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Marché des producteurs et artisans

Marché des producteurs et artisans locaux place de la halle. Café offerts par la municipalité. 0 .

Place de la halle Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22

English :

Producers and craftsmen market

German :

Markt mit Erzeugern und Handwerkern

Italiano :

Mercato dei produttori e degli artigiani

Espanol :

Mercado de productores y artesanos

L’événement Marché de producteurs et artisans Ladon a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD