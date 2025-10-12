Marché de producteurs et artisans Ladon
Marché de producteurs et artisans
Place de la halle Ladon Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 13:00:00
2025-10-12
Marché des producteurs et artisans
Marché des producteurs et artisans locaux place de la halle. Café offerts par la municipalité. 0 .
Place de la halle Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22
English :
Producers and craftsmen market
German :
Markt mit Erzeugern und Handwerkern
Italiano :
Mercato dei produttori e degli artigiani
Espanol :
Mercado de productores y artesanos
