Ladon

Marché de producteurs et artisans

Place de la halle Ladon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Marché des producteurs et artisans

Marché des producteurs et artisans locaux place de la halle. Café offerts par la municipalité. .

Place de la halle Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Producers and craftsmen market

L’événement Marché de producteurs et artisans Ladon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD