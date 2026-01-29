Marché de producteurs et artisans Ladon
Marché de producteurs et artisans Ladon dimanche 14 juin 2026.
Ladon
Marché de producteurs et artisans
Place de la halle Ladon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Marché des producteurs et artisans
Marché des producteurs et artisans locaux place de la halle. Café offerts par la municipalité. .
Place de la halle Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22
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English :
Producers and craftsmen market
L’événement Marché de producteurs et artisans Ladon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD
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