MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX De Vouhenans Parking Espoir de la Butte Vouhenans

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX De Vouhenans

Parking Espoir de la Butte 7 Rue de la Grand Vie Vouhenans Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 17:00:00

fin : 2026-04-02 21:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Le marché de Vouhenans se déroule le 1er jeudi du mois d’avril à octobre (sauf août), de 17h00 à 21h00 et regroupe une trentaine de producteurs et artisans locaux.

Les artisans exposent leurs créations céramique, bijoux, créations en tissus et crochet, décorations en bois, savons…

Les producteurs vendent les produits issus de leur travail yaourts, fromage, plants maraîchers, champignons….

On y retrouve également un boulanger, un apiculteur, un brasseur, une coiffeuse, un boucher….

Des tables et des bancs sont à disposition pour se restaurer sur place, en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale, avec la présence de food-truck.

Le marché nocturne devient alors bien plus qu’un lieu d’achat c’est un espace de rencontre, de découverte et de partage, où habitants et visiteurs se retrouvent. .

Parking Espoir de la Butte 7 Rue de la Grand Vie Vouhenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 62 90 44 mairievouhenans@orange.fr

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English : MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX De Vouhenans

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX De Vouhenans Vouhenans a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE