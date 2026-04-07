Le Tholy

Marché de Producteurs et Artisans locaux

Le Tholy Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 20:30:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Marché festif et convivial sur la toute nouvelle place du village (devant l’église) avec une vue magnifique sur la vallée de la Cleurie et les alentours. Des producteurs Bio et locaux, des artisans locaux et des animations !Tout public

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Le Tholy 88530 Vosges Grand Est +33 6 07 17 16 80 chapeaudepailleetbottesdepluie@gmail.coM

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English :

Festive, convivial market on the brand-new village square (in front of the church) with a magnificent view over the Cleurie valley and surrounding area. Organic and local producers, local craftsmen and entertainment!

L’événement Marché de Producteurs et Artisans locaux Le Tholy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES