Marché de producteurs et artisans locaux Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente Prémanon

Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Gratuit
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 21:00:00

vin, fromage, charcuterie, tisane, herbes aromatiques, pisciculture, miel, spiruline, confiture, biscuits, rhum
photographe animalier, illustratrice naturaliste, tourneur sur bois, lunetier, bijoux, poterie, bougie, tableaux bois, couture   .

Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 76 11 91  lalycrea39220@gmail.com

