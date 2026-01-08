Marché de producteurs et artisans locaux Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente Prémanon
Marché de producteurs et artisans locaux Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente Prémanon jeudi 26 février 2026.
Marché de producteurs et artisans locaux
Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 21:00:00
Date(s) :
2026-02-26
vin, fromage, charcuterie, tisane, herbes aromatiques, pisciculture, miel, spiruline, confiture, biscuits, rhum
photographe animalier, illustratrice naturaliste, tourneur sur bois, lunetier, bijoux, poterie, bougie, tableaux bois, couture .
Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 76 11 91 lalycrea39220@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de producteurs et artisans locaux
L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Prémanon a été mis à jour le 2026-01-08 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses