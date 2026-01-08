Marché de producteurs et artisans locaux Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente Prémanon

Marché de producteurs et artisans locaux

Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 21:00:00

Date(s) :

2026-02-26

vin, fromage, charcuterie, tisane, herbes aromatiques, pisciculture, miel, spiruline, confiture, biscuits, rhum

photographe animalier, illustratrice naturaliste, tourneur sur bois, lunetier, bijoux, poterie, bougie, tableaux bois, couture .

Espace des Mondes Polaires, salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 76 11 91 lalycrea39220@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs et artisans locaux

L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Prémanon a été mis à jour le 2026-01-08 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses