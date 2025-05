MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS – Lieu-dit Le Gril Nailloux, 13 mai 2025 14:00, Nailloux.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS Lieu-dit Le Gril LE COMPTOIR D’ISATIS Nailloux Haute-Garonne

Début : 2025-05-13 14:00:00

fin : 2025-05-13 18:00:00

2025-05-13

Venez découvrir les saveurs authentiques du terroir occitan !

Rendez-vous le 13 mai du 14h à 18h pour un moment découverte.

Venez faire des petites emplettes avec nos produits locaux et régionaux.

Nous vous attendons nombreux ! .

Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 61 67 boutique@lauragaistourisme.fr

English :

Come and discover the authentic flavours of the Occitan region!

German :

Entdecken Sie die authentischen Geschmäcker des okzitanischen Terroirs!

Italiano :

Venite a scoprire i sapori autentici della regione occitana!

Espanol :

Venga a descubrir los auténticos sabores de la región de Occitania

