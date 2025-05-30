Marché de producteurs et artisans pontois Place du marché Pont-de-Barret
Marché de producteurs et artisans pontois Place du marché Pont-de-Barret vendredi 3 avril 2026.
Marché de producteurs et artisans pontois
Place du marché Place Chancel Pont-de-Barret Drôme
Début : Jeudi 2026-04-03 17:30:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
2026-04-03
Marché de produits locaux et artisanaux chaque jeudi soir.
Marché en musique aux dates suivantes 20/06, 11/07, 25/07, 8/08, 22/08
Place du marché Place Chancel Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 53 91 12 98
English :
Local produce and crafts market every Thursday evening.
Market with music on the following dates: 20/06, 11/07, 25/07, 8/08, 22/08
