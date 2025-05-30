Marché de producteurs et artisans pontois Place du marché Pont-de-Barret

Marché de producteurs et artisans pontois

Place du marché Place Chancel Pont-de-Barret Drôme

Début : Jeudi 2026-04-03 17:30:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

2026-04-03

Marché de produits locaux et artisanaux chaque jeudi soir.

Marché en musique aux dates suivantes 20/06, 11/07, 25/07, 8/08, 22/08

+33 7 53 91 12 98

Local produce and crafts market every Thursday evening.

Market with music on the following dates: 20/06, 11/07, 25/07, 8/08, 22/08

