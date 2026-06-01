Marché de producteurs et artisans Revigny-sur-Ornain
Marché de producteurs et artisans Revigny-sur-Ornain samedi 13 juin 2026.
Revigny-sur-Ornain
Marché de producteurs et artisans
Revigny-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Producteurs locaux et artisans, cochons à la broche, barbecue, boissons et musique, que demander de mieux pour passer un bon moment de convivialité !
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 37 26 14 52 ja.revigny.55@gmail.com
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English :
Local producers and craftsmen, pigs on spits, barbecues, drinks and music what more could you want for a great time?
Free admission.
L’événement Marché de producteurs et artisans Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SUD MEUSE