MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANTS LOCAUX EAU THERMALE AVENE Avène

AVENE LES BAINS Avène Hérault

Début : 2025-08-14

fin : 2025-10-09

2025-08-14

Marché de producteurs et artisans locaux à Eau Thermale Avène l’Hôtel. OUvert à tous et toutes. Informations au 04 67 23 44 45

AVENE LES BAINS Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

English :

Local producers’ and craftsmen’s market at Eau Thermale Avène l’Hôtel. Open to all. Information on 04 67 23 44 45

German :

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern in Eau Thermale Avène l’Hôtel. OUvert für alle und alles. Informationen unter 04 67 23 44 45

Italiano :

Mercato dei produttori e degli artigiani locali all’Eau Thermale Avène l’Hôtel. Aperto a tutti. Informazioni al numero 04 67 23 44 45

Espanol :

Mercado de productores locales y artesanos en Eau Thermale Avène l’Hôtel. Abierto a todos. Información: 04 67 23 44 45

