Marché de producteurs et d’artisans – Mounes-Prohencoux, 17 mai 2025 07:00, Mounes-Prohencoux.

Aveyron

Marché de producteurs et d’artisans Mounes-Prohencoux Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Les Artisanes du plateau présentent le marché « Effet…mère » devant l’église de St Vincent (entre Belmont et Camarès). Nombreux stands cuirs, poteries, savons, bijoux, miel, tisanes, fromages…

Ambiance musicale

Sangria

Petite restauration sur place .

Mounes-Prohencoux 12370 Aveyron Occitanie +33 6 20 05 44 45

English :

Les Artisanes du plateau present the « Effet…mère » market in front of the church in St Vincent (between Belmont and Camarès). Numerous stalls: leathers, pottery, soaps, jewelry, honey, herbal teas, cheeses…

German :

Die Kunsthandwerkerinnen des Plateaus präsentieren den Markt « Effet…mère » vor der Kirche von St Vincent (zwischen Belmont und Camarès). Zahlreiche Stände: Leder, Töpferwaren, Seifen, Schmuck, Honig, Kräutertees, Käse…

Italiano :

Les Artisanes du plateau presentano il mercato « Effet…mère » davanti alla chiesa di St Vincent (tra Belmont e Camarès). Numerose bancarelle: pelli, ceramiche, saponi, gioielli, miele, tisane, formaggi…

Espanol :

Les Artisanes du plateau presentan el mercado « Effet…mère » frente a la iglesia de St Vincent (entre Belmont y Camarès). Numerosos puestos: cueros, cerámica, jabones, joyas, miel, infusiones, quesos…

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Mounes-Prohencoux a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)