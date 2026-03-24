Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne

Plage du Cher Urçay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai, dès 16h, producteurs locaux et artisans vous attendent pour un grand marché semi-nocturne organisé par le Comité des Fêtes d’Urçay.

Accès libre.

Buvette et restauration sur place.

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Plage du Cher Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 64 05 84

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English :

Saturday, May 30, from 4pm, local producers and craftsmen await you for a large semi-nocturnal market organized by the Comité des Fêtes d’Urçay.

Free admission.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne Urçay a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme