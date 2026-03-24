Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne Urçay
Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne Urçay samedi 30 mai 2026.
Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne
Plage du Cher Urçay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai, dès 16h, producteurs locaux et artisans vous attendent pour un grand marché semi-nocturne organisé par le Comité des Fêtes d’Urçay.
Accès libre.
Buvette et restauration sur place.
.
Plage du Cher Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 64 05 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, May 30, from 4pm, local producers and craftsmen await you for a large semi-nocturnal market organized by the Comité des Fêtes d’Urçay.
Free admission.
Refreshments and catering on site.
L’événement Marché de producteurs et d’artisans semi-nocturne Urçay a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Urçay (Allier)
- Circuit Le Riau Urçay Allier 1 mai 2026
- Randonnée pédestre et VTT Urçay 30 août 2026