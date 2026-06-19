Marché de Producteurs et de créateurs Brie vendredi 19 juin 2026.

Brie

Marché de Producteurs et de créateurs

Salle des Fêtes Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez profiter d’un marché de producteurs et de créateurs à la salle des fêtes de Brie. Retrouvez 23 producteurs locaux et 12 créateurs passionnés qui vous feront découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.

.

Salle des Fêtes Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 96 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Music Day, come enjoy a farmers’ and artisans’ market at the Brie Community Center. Meet 23 local producers and 12 passionate artisans who will introduce you to their expertise and products.

L’événement Marché de Producteurs et de créateurs Brie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême