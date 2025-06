Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère 3 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Marché de producteurs et de créateurs tous les jeudis à partir de 18h.

Evènement au sein du village vacances de Combelles, proche de la guinguette « Le Combero ». .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr

English :

Producers’ and designers’ market every Thursday from 6pm.

German :

Bauern- und Designermarkt jeden Donnerstag ab 18 Uhr.

Italiano :

Mercato contadino e di design ogni giovedì dalle 18:00.

Espanol :

Mercado de agricultores y diseñadores todos los jueves a partir de las 18.00 horas.

L’événement Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère a été mis à jour le 2025-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)