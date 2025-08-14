Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère
Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère jeudi 14 août 2025.
Marché de producteurs et de créateurs
Le Monastère Aveyron
Marché de producteurs et de créateurs tous les jeudis à partir de 18h. Animé par MISS SAX. Restauration sur place.
Evènement au sein du village vacances de Combelles, proche de la guinguette « Le Combero ». .
Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr
English :
Producers’ and creators’ market every Thursday from 6pm. Hosted by MISS SAX. Catering on site.
German :
Bauern- und Designermarkt jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Moderiert von MISS SAX. Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Mercato dei produttori e dei designer ogni giovedì dalle 18.00. Ospitato da MISS SAX. Catering in loco.
Espanol :
Mercado de productores y diseñadores todos los jueves a partir de las 18.00 h. Organizado por MISS SAX. Catering in situ.
