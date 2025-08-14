Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère

Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère jeudi 14 août 2025.

Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2025-08-14
2025-08-14 2025-08-21 2025-09-11

Marché de producteurs et de créateurs tous les jeudis à partir de 18h. Animé par MISS SAX. Restauration sur place.
Evènement au sein du village vacances de Combelles, proche de la guinguette « Le Combero ».   .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48  reservation@combelles-aveyron.fr

English :

Producers’ and creators’ market every Thursday from 6pm. Hosted by MISS SAX. Catering on site.

German :

Bauern- und Designermarkt jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Moderiert von MISS SAX. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercato dei produttori e dei designer ogni giovedì dalle 18.00. Ospitato da MISS SAX. Catering in loco.

Espanol :

Mercado de productores y diseñadores todos los jueves a partir de las 18.00 h. Organizado por MISS SAX. Catering in situ.

L’événement Marché de producteurs et de créateurs Le Monastère a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)