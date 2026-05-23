Marché de producteurs et vde-grenier Salle des fêtes Baigneaux

Baigneaux

Marché de producteurs et vde-grenier

Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La commune de Baigneaux vous donne à partir de 9 h, à la salle des fêtes, pour une journée conviviale autour du marché des producteurs et du vide-grenier. Venez découvrir les produits de nos producteurs locaux spécialités artisanales et produits du terroir seront proposés tout au long de la journée. Le vide-grenier sera également l’occasion de chiner, vendre ou dénicher des objets, vêtements, décorations, livres et trésors de seconde main dans une ambiance chaleureuse et familiale. Une restauration et une buvette seront disponibles sur place afin de profiter pleinement de cette journée. Entrée libre. .

Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 55 40 73

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English : Marché de producteurs et vde-grenier

L’événement Marché de producteurs et vde-grenier Baigneaux a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers