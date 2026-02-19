Marché de producteurs et vernissage d’exposition Lanvallay

Marché de producteurs et vernissage d’exposition

Jardins de la mairie Lanvallay

Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 12:30:00

2026-03-01

A l’occasion du vernissage de l’exposition de Marine Yvonnet-Réan sur les producteurs locaux, un marché est organisé dans les jardins de la mairie.

Découvrez sur le marché de producteurs
les légumes des Jardins buissonniers ;
les tisanes du Clos Fleuri ;
les bières de la brasserie Carabo ;
les confitures de l’envie des champs ;
les semences de Cernunnos ;
les fleurs de la ferme des Vieilles Cours ;
le miel des Ruchers d’Anne-Sophie ;
les saucisses végétales des Saisissantes.   .

Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 39 15 06 

