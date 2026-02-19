Marché de producteurs et vernissage d’exposition Lanvallay

Marché de producteurs et vernissage d’exposition

A l’occasion du vernissage de l’exposition de Marine Yvonnet-Réan sur les producteurs locaux, un marché est organisé dans les jardins de la mairie.

Découvrez sur le marché de producteurs

les légumes des Jardins buissonniers ;

les tisanes du Clos Fleuri ;

les bières de la brasserie Carabo ;

les confitures de l’envie des champs ;

les semences de Cernunnos ;

les fleurs de la ferme des Vieilles Cours ;

le miel des Ruchers d’Anne-Sophie ;

les saucisses végétales des Saisissantes. .

Jardins de la mairie Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 15 06

