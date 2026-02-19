Marché de producteurs et vernissage d’exposition Lanvallay
Marché de producteurs et vernissage d’exposition Lanvallay dimanche 1 mars 2026.
Marché de producteurs et vernissage d’exposition
Jardins de la mairie Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
Date(s) :
2026-03-01
A l’occasion du vernissage de l’exposition de Marine Yvonnet-Réan sur les producteurs locaux, un marché est organisé dans les jardins de la mairie.
Découvrez sur le marché de producteurs
les légumes des Jardins buissonniers ;
les tisanes du Clos Fleuri ;
les bières de la brasserie Carabo ;
les confitures de l’envie des champs ;
les semences de Cernunnos ;
les fleurs de la ferme des Vieilles Cours ;
le miel des Ruchers d’Anne-Sophie ;
les saucisses végétales des Saisissantes. .
Jardins de la mairie Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 15 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de producteurs et vernissage d’exposition Lanvallay a été mis à jour le 2026-02-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme