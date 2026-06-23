Marché de producteurs festif à Chenaud Parcoul-Chenaud
Marché de producteurs festif à Chenaud Parcoul-Chenaud jeudi 30 juillet 2026.
Parcoul-Chenaud
Marché de producteurs festif à Chenaud
2 route de saillant Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Le Jardin Maraîcher de Chenaud (2 route de saillant, Chez Ragot) propose un marché des producteurs festif le jeudi 30 juillet, de 17 à 22h. Marché de producteurs locaux. Restauration & buvette sur place.
17h30 visite commentée du jardin
19h00 Spectacle Duo des Champs de la Cie Nukku Mati
Le Jardin Maraîcher de Chenaud (2 route de saillant, Chez Ragot) propose un marché des producteurs festif le jeudi 30 juillet, de 17 à 22h. Marché de producteurs locaux. Restauration sur place: salade de crudités, fromage, pain, tarte au chèvre, grillades, frites, samousa, cigares au poulet, couscous, desserts variées… Boissons: bières, limonades, vin…
17h30 visite commentée du jardin maraîcher
19h00 Spectacle Duo des Champs de la Cie Nukku Mati .
2 route de saillant Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché de producteurs festif à Chenaud
The Jardin Mara%EEcher in Chenaud (2 route de Saillant, Chez Ragot) is hosting a festive farmers’ market on Thursday, July 30, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m. Local farmers’ market. Food and drinks available on site.
5:30 p.m.: Guided tour of the garden
7:00 p.m.: Performance of “Duo des Champs” by the Nukku Mati Company
L’événement Marché de producteurs festif à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-06-23 par Val de Dronne
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