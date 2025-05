Marché de producteurs – Gagnac-sur-Cère, 15 mai 2025 18:00, Gagnac-sur-Cère.

Lot

Marché de producteurs Place du village Gagnac-sur-Cère Lot

Marché de producteurs et artisans locaux, organisé par le comité d’animation de Gagnac sur Cère, dans le but de renforcer le lien direct entre producteurs et consommateurs et de redynamiser le bourg du village.

Restauration sur place.

Place du village

Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

English :

Market of local producers and craftsmen, organized by the Gagnac sur Cère entertainment committee, with the aim of strengthening the direct link between producers and consumers and revitalizing the village.

Catering on site.

German :

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, organisiert vom Animationskomitee von Gagnac sur Cère. Ziel ist es, die direkte Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu stärken und den Dorfkern neu zu beleben.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercato di produttori e artigiani locali, organizzato dal comitato eventi di Gagnac sur Cère, con l’obiettivo di rafforzare il legame diretto tra produttori e consumatori e rivitalizzare il centro del villaggio.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de productores y artesanos locales, organizado por el comité de eventos de Gagnac sur Cère, con el objetivo de reforzar el vínculo directo entre productores y consumidores y revitalizar el centro del pueblo.

Restauración in situ.

L’événement Marché de producteurs Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Vallée de la Dordogne