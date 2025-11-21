Marché de producteurs La Petite Cabane Galgon

Marché de producteurs

La Petite Cabane 1 Rue de l'Abbé David Galgon Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

L’association Panier des famille organise un marché de producteurs exceptionnel le vendredi 21 novembre de 16h à 20h.

Légumes frais de saison, pains au levain, fromages, poulets, champignons, pommes, pruneaux, jus de fruits, vins, miels, cafés, kiwis, huiles, farines, lentilles, vanilles, poivres, épices, sélection de livres par La petite Cabane sur la cuisine et le jardinage .

La Petite Cabane 1 Rue de l’Abbé David Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 82 79 panierfamilles@gmail.com

