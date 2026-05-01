Marché de producteurs La Petite Cabane Galgon
Marché de producteurs La Petite Cabane Galgon vendredi 22 mai 2026.
Galgon
Marché de producteurs
La Petite Cabane 1 Rue de l’Abbé David Galgon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
L’association Panier des famille organise un marché de producteurs exceptionnel: légumes frais de saison, fromages, poulets, champignons, pruneaux, jus de fruits, vins, miels, cafés, huiles, farines, lentilles, vanilles, poivres, épices, sélection de livres par La petite Cabane sur la cuisine et le jardinage .
La Petite Cabane 1 Rue de l’Abbé David Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 82 79 panierfamilles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de producteurs Galgon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais