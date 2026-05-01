Marché de producteurs La Petite Cabane Galgon

Galgon

Marché de producteurs

La Petite Cabane 1 Rue de l’Abbé David Galgon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’association Panier des famille organise un marché de producteurs exceptionnel: légumes frais de saison, fromages, poulets, champignons, pruneaux, jus de fruits, vins, miels, cafés, huiles, farines, lentilles, vanilles, poivres, épices, sélection de livres par La petite Cabane sur la cuisine et le jardinage .

La Petite Cabane 1 Rue de l’Abbé David Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 49 82 79 panierfamilles@gmail.com

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English :

L’événement Marché de producteurs Galgon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais