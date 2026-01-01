Marché de producteurs hebdomadaire Brinon-sur-Beuvron

Marché de producteurs hebdomadaire

Place Jean-Baptiste Durbise Brinon-sur-Beuvron Nièvre

Début : 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-01-11 13:00:00

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25

Marché de producteurs hebdomadaires, tous les dimanches matins.

– primeur et maraîcher

– fromager

– épicerie vrac

– poissonnier

– oeufs et volailles .

Place Jean-Baptiste Durbise Brinon-sur-Beuvron 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 67 44

