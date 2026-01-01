Marché de producteurs hebdomadaire Brinon-sur-Beuvron
Marché de producteurs hebdomadaire Brinon-sur-Beuvron dimanche 4 janvier 2026.
Marché de producteurs hebdomadaire
Place Jean-Baptiste Durbise Brinon-sur-Beuvron Nièvre
Début : 2026-01-04 08:00:00
fin : 2026-01-11 13:00:00
2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25
Marché de producteurs hebdomadaires, tous les dimanches matins.
Vous trouverez
– primeur et maraîcher
– fromager
– épicerie vrac
– poissonnier
– oeufs et volailles .
Place Jean-Baptiste Durbise Brinon-sur-Beuvron 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 67 44
