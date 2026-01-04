Marché de producteurs hebdomadaire Tannay

Marché de producteurs hebdomadaire

Place de la Mairie Tannay Nièvre

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05

Marché de producteurs hebdomadaire, tous les dimanches matins.

Retrouver sur les étales miel, farine, fruits et légumes, oeufs, fromage, macarons et un traiteur. .

Place de la Mairie Tannay 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 84 53 marche-tannay@wanadoo.fr

