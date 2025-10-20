Marché de producteurs Larnaud

Marché de producteurs Larnaud dimanche 3 mai 2026.

Marché de producteurs

Rue des Écoles Larnaud Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Marché de producteurs Vente de plants au profit de l’école. .

Rue des Écoles Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 43 00 mairie@larnaud.fr

English :

German : Marché de producteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de producteurs Larnaud a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu