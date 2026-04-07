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Marché de producteurs Les Pilles

Marché de producteurs Les Pilles lundi 11 mai 2026.

Adresse : Place de l'Olivier

Ville : 26110 Les Pilles

Département : Drôme

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 12 octobre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Les Pilles

Marché de producteurs

Place de l’Olivier Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 17:00:00
fin : 2026-10-12 19:00:00

Date(s) :
2026-05-11

Marché de producteurs locaux.
Buvette et petite restauration jusqu’à 20h30
Animations régulières
  .

Place de l’Olivier Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80  mairie.lespilles@orange.fr

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English :

Local producers’ market.
Refreshments and snacks until 8:30pm
Regular entertainment

L’événement Marché de producteurs Les Pilles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale