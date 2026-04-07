Marché de producteurs Les Pilles
Marché de producteurs Les Pilles lundi 11 mai 2026.
Les Pilles
Marché de producteurs
Place de l’Olivier Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 17:00:00
fin : 2026-10-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Marché de producteurs locaux.
Buvette et petite restauration jusqu’à 20h30
Animations régulières
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Place de l’Olivier Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr
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English :
Local producers’ market.
Refreshments and snacks until 8:30pm
Regular entertainment
L’événement Marché de producteurs Les Pilles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale