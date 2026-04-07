Les Pilles

Marché de producteurs

Place de l’Olivier Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11 17:00:00

fin : 2026-10-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Marché de producteurs locaux.

Buvette et petite restauration jusqu’à 20h30

Animations régulières

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Place de l’Olivier Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr

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English :

Local producers’ market.

Refreshments and snacks until 8:30pm

Regular entertainment

L’événement Marché de producteurs Les Pilles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale