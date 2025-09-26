Marché de producteurs Lesmont
Marché de producteurs Lesmont vendredi 26 septembre 2025.
Marché de producteurs
3 Rue de la Halle Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-26 17:00:00
fin : 2025-09-26 21:00:00
Participez à un moment conviviale à Lesmont le marché de producteurs n’attend que vous !
Au programme bar à champagne tenu par le comité des fêtes et pizzas du Camion Jaune. .
3 Rue de la Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 31 19 30 80
