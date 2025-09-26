Marché de producteurs Lesmont

Marché de producteurs

3 Rue de la Halle Lesmont Aube

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Participez à un moment conviviale à Lesmont le marché de producteurs n’attend que vous !

Au programme bar à champagne tenu par le comité des fêtes et pizzas du Camion Jaune. .

3 Rue de la Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 31 19 30 80

