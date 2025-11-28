Marché de producteurs Lesmont
Marché de producteurs Lesmont vendredi 28 novembre 2025.
Marché de producteurs
3 Rue de la Halle Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Envie de faire le plein de produits locaux ? Rendez-vous au marché de producteurs de Lesmont ! Chaque dernier vendredi du mois, quelques producteurs vous proposent leurs bons produits de la ferme.
Sur place, retrouvez
– le bar à champagne mis en place par le comité des fêtes
– les pizzas du Camion jaune
– Cocotte et potager maraîchers bios et producteurs d’oeufs à Précy-Notre-Dame
– La ferme à guigui maraîcher bio à Brévonnes
– Les confitures de la Forêt d’Orient producteur de confitures à Brévonnes
– Les culs-terreux producteurs de farines, lentilles et petit épeautre à Val d’Auzon
– API 10 apiculteurs à Pel-et-Der
Rendez-vous sous la halle ! .
3 Rue de la Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 31 19 30 80
L’événement Marché de producteurs Lesmont a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne