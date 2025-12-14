Marché de producteurs locaux Arette
Marché de producteurs locaux Arette mardi 30 décembre 2025.
Marché de producteurs locaux
Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Découvrez la richesse et les saveurs des produits fermiers des Pyrénées béarnaises fromages, miels, salaisons, conserves, vins… .
Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
English :
L’événement Marché de producteurs locaux Arette a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn