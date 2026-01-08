Marché de producteurs locaux Arette
Marché de producteurs locaux Arette jeudi 5 mars 2026.
Marché de producteurs locaux
Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Découvrez la richesse et les saveurs des produits fermiers des Pyrénées béarnaises fromages, miels, salaisons, conserves, confitures, vins, bières artisanales…
Organisé par l’Office de Tourisme des Pyrénées béarnaises. .
Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
